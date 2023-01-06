المريمي: لابدّ من التوافق على حكومة جديدة لإجراء الانتخابات

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي:” قد نلجأ لحكومة أخرى أو تعديل على حكومة فتحي باشاغا”.

وأضاف المريمي، في تصريحات صحفية:” لابدّ من التوافق على حكومة جديدة لإجراء الانتخابات”.

وأكد المريمي، أن النقاش مستمرّ بشأن المسار الدستوري وشروط الترشّح للانتخابات.

وأصدر عقيلة صالح، خالد المشري، بيانا مشتركا بالقاهرة اليوم الخميس، بشأن الوثيقة الدستورية، اتفق الطرفان، فيه، على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

كما توافقا على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

ووجه البيان المشترك، الشكر إلى مصر لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى الاتفاق، كما أثنى على دور الأطراف الدولية والمحلية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، متمثلة في رئيس البعثة عبدالله باتيلي، والدول الصديقة والشقيقة الساعية لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.