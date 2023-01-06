البيوضي: ما يثار بشأن الخلاف حول القاعدة الدستورية عبث سياسي واستخفاف بالليبيين

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن ما يثار في الإعلام حول الخلاف على مادتين حول القاعدة الدستورية لاستكمال العملية الانتخابية هو عبث سياسي واستخفاف بالليبيين”.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على “تويتر”:” للأسف انخرطت النخبة في الصراع بشكل يثير الشفقة، فالانتخابات توقفت بسبب أزمة المراكز القانونية وعدم قدرة المفوضية في الدفاع عن قراراتها”.

وتابع:” وهو ما يجب أن تعالجه القاعدة الدستورية، أما مسألة الجنسية الأجنبية فقد اشترطت الفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2021 ونصها التالي : ( ألا يحمل جنسية أخرى عند ترشحه)، ومسألة العسكريين فقد سمحت المادة 12 بترشحهم شرط التوقف عن العمل لـ3 أشهر للمدنيين والعسكريين”.

ولفت إلى أن إن ما يحصل من اختلاق للجدل هدفه المزيد من الوقت المهدور وتعزيز للانقسام والاصطفاف ولذا فإن الحل واضح وبسيط هو الاتفاق على قاعدة دستورية وموعد نهائي لاستكمال العملية الانتخابية وتغيير السلطة التنفيذية وتحديد مهامها بشكل واضح وخلاف ذلك لن يحقق إلا مزيدا من الوقت المهدور”.