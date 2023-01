بتهمة إساءة التصرف في أكثر من 2.5 مليون يورو.. حبس مراقب مالي سابق بالسفارة الليبية في إيطاليا

أمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي السابق بالملحقية الصحية بالسفارة الليبية في دولة إيطاليا.

وذكر مكتب النائب العام أن النيابة العامة أثبتت تعمد المتهم التصرف في 1.921 مليون يورو، وذلك عبر إدراج القيمة ضمن تحويلات مالية إلى حساب شركة موجودة بالبرتغال دون مبرر قانوني.

وأضاف مكتب النائب العام أن المتهم تحلل من القواعد والضوابط المعمول بها، وتعمد سحب 621 ألف يورو دون وجود أية وثائق دالة على عدالة التصرف.

وتابع مكتب النائب العام أن المحقق الذي يتولى التحقيقات بالنيابة العامة قضى بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.

المصدر: مكتب النائب العام

