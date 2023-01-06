حشود وأرتال.. “البقرة” ينشر الرعب في طرابلس بحثا عن النفوذ

الوطن| رصد

يسود الخوف بين أهالي طرابلس بعد أن شهدت دخول حشود وأرتال عسكرية ضخمة تتبع الميليشيات، قبل أن تستقر في منطقة تاجوراء.

وأغلقت الميليشيات الطريق الساحلي في المدينة، أمس الخميس، وأطلقت لساعات أعيرة نارية من أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وجاءت التعزيزات العسكرية في تاجوراء بسبب رغبة ميليشيات تتبع بشير خلف الله الشهير بـ”البقرة”، في بسط نفوذها بمواقع تخضع لسيطرة ميليشيا “الشهيد صبرية” في طرابلس، ومنها تاجوراء، الأمر الذي ينذر بنشوب مواجهة عسكرية.

وغادر بعض السكان مواقعهم القريبة من مناطق تمركز الميليشيات، وسط دعوات للتهدئة من المجالس المحلية وأعيان المنطقة.

يأتي هذا بعد قليل من اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مدينة العجيلات القريبة من طرابلس، بين ميليشيات تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، في مؤشر جديد على تهديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل عامين.

وخوفا على حياة الطلاب، أعلن المجلس البلدي في المدينة تعليق الدراسة حتى إشعار آخر، ودعا الهلال الأحمر السكان إلى البقاء في منازلهم.