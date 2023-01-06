بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 06 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 06 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على الساحل الشرقي، بينما تتكاثر السحب من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية احيانا من مساء اليوم وتكون الفرصة أفضل يوم الغد.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20)مْ، وتسجل انخفاض خلال اليومين القادمين.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية ، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل و الصباح الباكر على الجبل الأخضر.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 20)مْ، وتسجل انخفاض من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر احيانا على غدامس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة صباحا.

الرياح:شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 23)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الكفرة .

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-21)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:15)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).