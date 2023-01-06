الأرصاد: أمطار في الشمال وبعض مناطق الجنوب

الوطن| رصد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة ما زالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي بينما تتكاثر السحب من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل من يوم الغد في المناطق الساحلية تصحبها خلايا رعدية أحيانا، بينما يبقى الطقس مستقر على مناطق الجنوب مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الجنوب الغربي خاصة على غدامس واحتمال سقوط أمطار متفرقة صباحا.

وأضاف أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق تتراوح مابين (14–20)مْ، وتكون منخفضة أثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا مساء اليوم، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16- 20)مْ، وتسجل انخفاضا خلال اليومين القادمين.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل و الصباح الباكر على الجبل الأخضر.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15- 20)مْ، وتسجل انخفاض من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات- غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على غدامس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة صباحا.

الرياح:شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18- 23)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم غد على الكفرة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-21)مْ.