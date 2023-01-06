الحبيب: البعثة الأممية في ليبيا تراهن على الجياد الخاسرة

هاجم وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين البعثة الأممية لدى ليبيا، بعد إشادتها بلقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الخميس.

وقال الأمين في تغريدة عبر “تويتر”: “ما زالت البعثة ومبعوثها الخاص يراهنان على الجياد الخاسرة فلا آليات بديلة ولا رؤية جديدة، لا خطة حديثة ولا خارطة طريق بغير الذليلين القديمين والطرفين التقليديين وكل الوقت مفتوح لهما حتى مطلع الضجر”، مردفا: “كفى وهم وكفانا خداع لعقولنا”.

يشار إلى أن البعثة الأممية لدى ليبيا حثت في بيان لها مجلسي النواب والدولة على الإسراع في حل خلافاتهما لإجراء الانتخابات الليبية خلال عام 2023.