الارصاد: امطار متفرقة وجيدة مصحوبة بخلايا رعدية اليوم وغـداً بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 06/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي بينما تتكاثر السحب من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

واشار التقرير إلى أن الفرصة تكون أفضل من يوم الغد لسقوط أمطار تكون محليا جيدة على المناطق الساحلية تصحبها خلايا رعدية اخيانا ، بينما يبقى الطقس مستقر على مناطق الجنوب مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الجنوب الغربي خاصة على غدامس واحتمال سقوط أمطار متفرقة صباحا.

ووفقا للتقرير درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق تتراوح مابين (14–20)مْ، وتكون منخفضة اثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية.

ومن المتوقع بحسب التقرير ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

والله اعلــــــــــــــــم.