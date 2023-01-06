الولايات المتحدة تعلن تأييدها الشديد لدعوة باتيلي بشأن وضع جدول زمني واضح للانتخابات

أخبار ليبيا 24

أعلنت، الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تأييدها الشديد لدعوات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى توافق وطني في ليبيا حول وضع جدول زمني واضح للانتخابات.

وقال الولايات المتحدة، عبر تغريدها لسفارتها في ليبيا، إنه “لا توجد أي وسيلة أخرى لضمان الاستقرار والسلام طويل الأمد”.

وحثّت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، مجلسي النواب والدولة بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية بشأن القاعدة الدستورية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

جاء ذلك بعد إعلان رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، الخميس، التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية خلال مناقشاتهما في القاهرة.

وقالت البعثة، إن من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.