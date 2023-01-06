أمطار متفرقة على ليبيا والحرارة لا تقل نهارا عن 14 مئوية

أخبار ليبيا 24

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع سقوط أمطار متفرقة على شمال غرب ليبيا اعتبارا من مساء اليوم الجمعة. وذكر، أن الأجواء لازالت مهيأة لاستمرار سقوط الأمطار على مناطق الشمال الشرقي.

وأضاف المركز، أن السحب تتكاثر اعتبارا من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، تكون أفضل اعتبارا من يوم الغد على المناطق الساحلية وتكون مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا.

وذكر أن من المتوقع بقاء الطقس مستقرا على مناطق الجنوب مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الجنوب الغربي خاصة على غدامس واحتمال سقوط أمطار متفرقة صباحا.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق تتراوح ما بين 14 إلى 20 درجة مئوية، وتكون منخفضة أثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية.

وأضاف، أن من المتوقع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.