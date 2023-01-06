بعيو: ما يحدث من صفقات ومؤمرات «نجاسة وليست سياسة»

وصف محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، ما يحدث في ليبيا من صفقات ومؤمرات وخيانات بـ«النجاسة السياسية».

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” صفقات.صفاقات.طعنات.خيانات.مؤامرات.قفزات. بهلوانيات.دسائس.دخائس. دنائس.وساخات.. هذا كله يُسمّونه في ليبيا سياس، هذي {حاشاكم} تياسة ونجاسة وليست سياسة”.

وكان بعيو، قال في وقت سابق، إن الليبيين لن يفرضوا إرادتهم إلا بالخروج والإقامة في شوارعكم أكثر من بيوتكم.

وأوضح “بعيو”: “الشعب الذي لا يملأ شوارعه بجموعه وحشوده يفرض إرادته ويقرر مصيره، لابد أن تمتلئ السجون بأبنائه وتفرغ بطون فقرائه، ويعلو شأن حقرائه، ويدنو مقام شرفائه”.

وتابع:“ لن تنتزعوا أيها الليبيون وجودكم من قبضة العدم حى تختاروا ما يصلح لكم، أن تقيموا في شوارعكم أكثر من بيوتكم”.