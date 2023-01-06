أجواء ماطرة على شمال ليبيا ودرجات الحرارة لا تتجاوز العشرين

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، سقوط أمطار متفرقة على شمال غرب ليبيا اعتبارا من مساء اليوم، فيما لازالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق الشمال الشرقي.

وقال المركز، إن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، بينما تتكاثر السحب من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وأضاف، أن الفرصة تكون أفضل من يوم الغد لسقوط أمطار تكون محليا جيدة على المناطق الساحلية تصحبها خلايا رعدية أحيانا.

وذكر أن من المتوقع بقاء الطقس مستقرا على مناطق الجنوب مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الجنوب الغربي خاصة على غدامس واحتمال سقوط أمطار متفرقة صباحا.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق تتراوح ما بين 14 إلى 20 درجة مئوية.

وأشار إلى أنها تكون منخفضة أثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية. ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.