مختار: المناصب السيادية لها أهمية في إدارة الدولة لا تقل عن الحكومة.. وحالة السخط الشعبي سببها غياب الدولة

مختار لفت خلال استضافته عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تريكيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه لا يوجد تحفظ على أي منصب، فالمناصب السيادية لها أهمية في إدارة الدولة لا يقل عن الحكومة وفي بعض الأحيان يتساوى مع تأثير الحكومة في إدارة الدولة، وهذه المناصب انقسامها أدى للكثير من سوء الإدارة بالدولة، بالتالي من الأهمية بمكان أن يتم توحيدها بشخصيات يتم التوافق عليها بين المجلسين، وتأخذ الشرعية التي تمكنها من العمل على كافة الأرض الليبية.

واستبعد أن الرئاسي يمارس صلاحياته حتى يكون له هذه القدرة على إنجاز مثل هذا الأمر، والرئاسي يكاد يكون محدود النشاط والتأثير في القرار الليبي منذ توليه فلا يوجد له علاقة مباشرة مع مجلس النواب ولا يمارس أي سلطة ظاهرة في قيادة الجيش، ولا حضور سياسي مؤثر له في المشهد، معتبرًا أن الذهاب لحل المجلسين خطوة تحتاج أن يكون الرئاسي أكثر تأثيرًا.

وبيّن أن الاستفتاء على مسألة ترشح العسكريين هو الحل العملي الذي قد ينهي حالة الخلاف بدل أن يكون الدوران في حلقة مفرغة.

كما أكد على أن البعثة الأممية وجدت للدعم في ليبيا وهي وفقًا لهذا القرار الذي انشأها تدعم ما يتفق عليه الليبيين وإذا اتفق المجلسين على أي مسألة لا تمتلك البعثة إلا أن تتعاطى معه، منوهًا إلى أن تقدير المسألة شأن ليبي صرف وإن كان التدخل الأمريكي والكثير من الدول مؤثر لكن تقدير الأمر يخضع لإرادة المجلسين بالتوافق مع البعثة.

ورأى أن حالة السخط الشعبي سببها ليس عدم توافق المجلسين، بل عدم وجود الدولة وهي مسألة يتشارك فيها الجميع، لافتًا إلى أن من يدير العملية السياسية في ليبيا هي القوة التي تستطيع تغيير المشهد على الأرض وهي بالتأكيد ليست مجلسي النواب والدولة.

وشدد في الختام على أن الانتخابات مطلب لا يمكن لأحد ان يقف ضده ويحاول منعه لكن من باب المسؤولية يجب التكلم بموضوعية وحيثيات المشهد.

س/ الموقف الأخير الذي صدر عن مجلس الدولة بتقديمه اعتذارًا عن المشاركة في اللقاء الذي دعا إليه المجلس الرئاسي، لماذا؟

هو لم يكن رفضًا بقدر ما هو تقدير لفائدة اللقاء، هذه الدعوة كانت للقاء المجلسين ومحاولة تقريب وجهات النظر، حصل تقارب وتحديد لموعد لقاء الرئيسين في القاهرة، بالتالي رأى الأعضاء في الجلسة الأخيرة أن العمل المشترك يكون مع مجلس النواب والرئاسي ليس له علاقة مباشرة بالأمر، الدعوة كانت بوجود قطيعة بين المجلسين، لكن وفي تلك الجلسة كان التصويت على عودة التواصل مع مجلس النواب، وبالتالي أصبح اللقاء فقد الهدف الأساسي منه وهو إعادة التواصل بين المجلسين، بتصويت القاعة على إرجاع التواصل مع النواب، أصبح التواصل حاصلًا ورأى الأعضاء أنه لا داعي لهذا اللقاء في غدامس.

س/ لماذا اختار الرئيسان اللقاء في القاهرة ولم يكن في مدينة ليبية؟

مصر دأبت على مثل هذه اللقاءات بين المجلسين، وإن كنت أفضل أن يكون اللقاء داخل أي مدينة ليبية واللقاء الثاني بعد هذا سيكون داخل ليبيا، ومن المتوقع سيكون في الزنتان، لكن هذا اللقاء جرى الاستعداد له مسبقًا ورئيس مجلس النواب موجود في القاهرة والتحق به رئيس مجلس الدولة للحديث حول الترتيبات اصدار القاعدة الدستورية.

س/ سيكون الأمر متعلقًا بالقاعدة الدستورية؟ والمشري ذهب بأي أجندة؟

لا أستطيع التكلم بشكل واضح عن الأجندة التي يحملها المشري، لكن مجلس الدولة كمؤسسة قام بالتصويت على إعادة التواصل مع مجلس النواب، وبالتالي أصبحت كل الملفات مطروحة للتفاوض وهي معروفة، القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والاتفاق لتشكيل حكومة واحدة تنظم العملية الانتخابية، وهذه الملفات الثلاثة صوت المجلس سابقًا على العمل على أساس التواصل مع النواب لإنجازها، لكن الأولوية للقاعدة الدستورية التي صوتنا عليها في آخر جلسة، وتم إزالة الباب المتعلق بالمحكمة الدستورية الموجود في القاعدة الدستورية، وتم اعتماد المخرج الأول فيما يتعلق بمجلس الدولة والتي سيحال عن طريق رئيسه لمجلس النواب لمناقشته وإبداء الرأي.

س/ تحدثت عن ثلاثة مسارات مختلفة، أي منها يرى ناجي مختار أنه أحد المسارات يمثل تعقيدًا كبيرًا وربما يربك حسابات الرئيسين وبعدها حسابات المجلسين؟

المسارات الثلاثة ليس من السهل الاتفاق والإنجاز، ومن خلال التجربة الكثير من العوائق أزيلت والدائرة الدستورية تحتل الأولوية في هذا اللقاء وعمل المجلسين، المناصب السيادية يمكن التوافق بشكل كبير حولها، خاصة فيما يخص عمل اللجنة في مجلس الدولة والتي قامت بالفرز وإجازة الكثير من المتقدمين للمناصب، وبالتالي المناصب السيادية هي الأكثر يسرًا في الإنجاز، وإذا تم التوافق على القاعدة لدستورية ستكون هي الخطوة الثانية التي سيتم الإنجاز بها.

س/ البعض يطرح مثالًا أن مسألة إزاحة الكبير من منصبه ليس أمرًا يسيرًا، هل تشاركهم في هذه النظرة؟

الكبير هو أحد المناصب السيادية في الدولة الليبية، ويسري عليه وفق القانون الليبي ما يسري على المناصب السيادية الأخرى، خاصة أن المنصب محصن لخمس سنوات، والآن الكبير في هذا المنصب منذ 10 سنوات، وهذا الأمر يجعل هذا المنصب الأكثر قابلية للتغيير وفق القانون والمنطق الإداري، وإن كانت هناك اعتبارات سياسية تجعل من هذا الأمر صعبًا، هذا قابل للنقاش حوله، إذا اتفق المجلسان لتغيير المنصب لن يكون صعبًا.

س/ بالتالي مجلس الدولة لا يبدو متحفظًا على إزاحة الكبير في هذه الحالة؟

لا يوجد تحفظ على أي منصب، المناصب السيادية لها أهمية في إدارة الدولة لا يقل عن الحكومة، وفي بعض الأحيان يتساوى مع تأثير الحكومة في إدارة الدولة، هذه المناصب انقسامها أدى للكثير من سوء الإدارة في الدولة، وبالتالي من الأهمية بمكان أن يتم توحيدها بشخصيات يتم التوافق عليها بين المجلسين وتأخذ الشرعية التي تمكنها من العمل على كافة الأرض الليبية.

س/ مسألة الرئاسي وعدم التماهي معه في الدعوة والاعتقاد أنه ربما الرئيسان هذه المرة سينتجان شيئًا مختلفًا، حالة التشكيك لدى الكثيرين فيما يتعلق بالعلاقة بين الرئيسين وأن ينتجا شيئًا طال انتظاره وتوافق مفقود على مر السنوات، البعض يعتبر أن الأمر مرتبط بفكرة رؤية مجلس النواب والدولة، الهيمنة واحتكار الحل والمشهد، وبالتالي لن يقبلوا أي طرف ثالث أن يشاركهم في هذا التصور مهما كان شكله؟

وجهة نظر سياسيةأ لكن من خلال الممارسة العملية وظيفتي كنائب اول لرئيس المجلس أقول لا يوجد إضافة يقدمها الرئاسي في محاولته جمع المجلسين للحوار حول المسائل العالقة، وذلك لأن الرئاسي مكلف بمهام لم ينجزها للآن، وبالتالي كل المؤسسات الليبية تعاني من هذا النقص وخاصة أن ما يطلب من المجلسين لا تأثير مباشر للرئاسي فيه، والتوافق حول القاعدة الدستورية أو المناصب السيادية أو تشكيل حكومة واحدة، وبالتالي تقدير الأعضاء أن دور الرئاسي سياسي محض، وليس له تأثير فعلي لأداء المجلسين في إنجاز أي استحقاق.

س/ ألا يبدو الأمر في بعد آخر مرتبط في وجهة نظركم أنه ربما الرئاسي يعاد تشكيله في هذه الحوارات أو غيرها؟

الرئاسي و الحكومة تم الإتيان بهم في قائمة واحدة، وإن كان هناك توافق بتغيير السلطة التنفيذية برعاية أممية أعتقد الأمر سيكون مشابهًا لما حصل سابقًا، إلا إذا كان هناك اتفاق خاص حول تغيير السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة فقط، لكن في مجمل الفهم أن الرئاسي والحكومة شملتهم قائمة واحدة، وإن كان هناك حوار سياسي بين المجلسين برعاية أممية سيطال تغيير الرئاسي.

س/ هذا سيطال مسألة الاسماء، لأن هناك الكثير من الأسماء تتداول حول التي ستشارك في المجلس الرئاسي الثلاثي أو أيًا كان العدد يبدو أن عقيلة يتم الحديث عن أنه سيكون رئيس للمجلس الرئاسي والمشري فيه؟

هذا الأمر مبكر جدًا، وسيتحدد بتحديد شكل الحوار والشخصيات التي ستشارك وما هو تمثيلها، سواء كان من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومن المجلسين وهذا من المبكر الحديث عنه. لا يمكن اعتبار الاسماء مسألة هامشية، ولكن الحديث عنها يكون بعد الذهاب للخطوة الأولى وهو تحديد شكل الحوار والأطراف المشاركة فيه وكيفية رؤية البعثة بالتنسيق مع الأطراف الليبية لهذا الحوار.

س/ ماذا كان موقف البعثة عندما اعتذرتم عن الحوار الذي دعا له باثيلي للرئاسات الثلاث؟

هذه الدعوات كانت إبان فترة القطيعة التي نتجت من تصويت مجلس الدولة على قطع التواصل مع مجلس النواب على خلفية إصدار الأخير لقرار إنشاء المحكمة الدستورية، وكانت الدعوات لإعادة التواصل وبعد التصويت الأخير من مجلس الدولة أعتقد الدعوات لم تعد لها سبب خاصة أن التواصل رجع.

س/ الرئاسي يلوح لخيارات يمكن أن يلجأ لها عبر المستشار السياسي لرئيس المجلس زياد دغيم من بينها حل المجلسين باستفتاء شعبي، هل تعتقد أن الرئاسي يملك هذه المشروعية؟

هذا سؤال يوجه لمن أطلق التصريح، لكن وبشكل عملي لا أعتقد أن الرئاسي يمارس صلاحياته حتى يكون له هذه القدرة على إنجاز مثل هذا الأمر، الرئاسي يكاد يكون محدود النشاط والتأثير في القرار الليبي منذ توليه، لا يوجد له علاقة مباشرة مع مجلس النواب ولا يمارس أي سلطة ظاهرة في قيادة الجيش، ولا يوجد له حضور سياسي مؤثر في المشهد والذهاب لحل المجلسين أعتقد أنها خطوة تحتاج أن يكون الرئاسي أكثر تأثيرًا.

س/ وهل مجلس الدولة والنواب مؤثران بالفعل؟

المجلسان يتم مخاطبتهما رسميًا من المؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن في بيانه الأخير، لأنهما يملكان شرعية التوافق وفق الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والاتفاق الموقع في جنيف دائمًا يشير للمجلسين لإنجاز الاستحقاقات المطلوبة من توافق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات وحتى التفاهمات حول المسائل الأخرى المطروحة، وبالتالي يملكان شرعية مسبقة للرئاسي وهذه الشرعية تكاد تكون مناطة بعمل، والمجلسان مطالبان بهذا الإنجاز، ولكن الرئاسي مؤسسة مستحدثة وفق اتفاق جنيف ولها صلاحيات محدده تتعلق بالمصالحة الوطنية وكونه القائد الأعلى للمؤسسة العسكرية، هاتان المسألتان لم نرَ لهما تفعيلًا، لا في ما يخص القيادة العسكرية كقائد أعلى ولا تحقيق المصالحة.

س/ الرئاسي يقول في رده خاصة على لسان مستشاره دغيم أن خارطة الطريق ملتقى حوار تونس جنيف والتي انتجت الرئاسي منحت مهلة للمجلسين لإنهاء القاعدة الدستورية وانتخابات، وانتهت منذ أواخر يونيو، وبالتالي لم يعد المجلس في هذه الحالة ينجز شيئًا؟

عدم الإنجاز مسألة حاصلة، وعدم التوافق لا ينسب فقط للمجلسين، المشهد الليبي مر بالعديد من المراحل والأحداث المؤثرة فيه بالتالي ليست الأمور مستقلة، والمجلسان لا يريدان التوافق، البلد دخلت في صراعات مسلحة واختلاف سياسي كبير وقد يكون المجلسان واجهة لهذا الاختلاف، ولكن ليسا فقط المؤثرين في الخلاف، هناك خلاف محلي وأطراف إقليمية ودولية منقسمة في الشأن الليبي يمثلانه هذين المجلسين. لا أبرئ أحد لكن الكل له نصيب من حالة الانسداد السياسي الحاصل في الدولة الليبية.

س/ مسألة إعادة الحوار والنقاش مع مجلس النواب، كان الأمر مرتبطًا بتعليق التواصل ومرتبطًا بالمحكمة الدستورية، وكنتم تطالبون بإلغاء هذا القانون الذي صوت عليه المجلس عقيلة، لم يلغِ القانون بل علق العمل به هل كانت كافية بالنسبة لكم؟

مجلس الدولة مؤسسة يتخذه قراراته بطرح المواضيع للمناقشة ومن ثم الذهاب للتصويت وبعد الإجراء الذي قام به مجلس النواب بقراره المتعلق بإنشاء محكمة دستورية المجلس صوت بالأجماع أن يتم تعليق التواصل حتى يلغى هذا القرار، وبهذا الأمر حصلت الكثير من التواصلات، وصدر بيان مشترك بين رئيسي المجلسين، والمجلس تقدم بطعن للدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وصدر قرار من المحكمة العليا رفض فيه ما ذهب له مجلس النواب، وتواصل المجلس معنا لمحاولة إيجاد حل لهذا الانسداد، ومن ضمن الإجراءات البيان الذي صدر بشكل تعهد انه لن يتم الذهاب لتفعيل القرار واحتياطاً مجلس الدولة في اقرار قاعده دستورية قام بإزالة الباب المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية من القاعدة الدستورية، وبالتالي أصبح القرار لا يدعمه سند دستوري أو قانوني حتى لو لم يلتزم مجلس النواب ليس من صلاحياته إصدار مثل هذا القرار؛ لأن المحكمة الدستورية موجودة في الدستور الذي لم يتم الاستفتاء عليه والقاعدة الدستورية كانت لتحل محل الدستور وبإزالة الباب لم يعد هناك سند قانوني.

س/ قد يدفع عقيلة صالح أنه تعتبر مناورة منه وقد يدفع فشل الحوارات لإعادة تفعيل هذا القرار مرة أخرى، بالتالي نصبح أمام واقع وانقسام جديد يطال حتى المحكمة القضائية؟

لا يستطيع وفق القانون، المحكمة الدستورية أحد مخرجات الدستور وحتى القاعدة الدستورية أو اللجنتان اللتان اجتمعتا في القاهرة كان يأخذان الكثير من النصوص والأبواب من الدستور، والمحكمة الدستورية أحد مخرجات الدستور وكان مفترضًا أن تنشأ بعد أن يتم اعتماد الدستور والاستفتاء عليه، لا نستطيع أن نتحكم بقرارات مجلس النواب وعقيلة، بقدر ما نزيل عنه الصفة القانونية سواء بالتوافق معنا إو إصدار سند قانوني لإصدار القرار.

س/ تتفاوضون مع مجلس النواب مجتمعًا أم مع عقيلة صالح في هذه الحالة؟

الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات كان واضحًا أن مجلس الدولة ليس له شريك أساسي في التعامل وإنجاز المشاريع السياسية وإنجاز التوافقات إلا مجلس النواب وبعض التفاصيل والأعمال البسيطة مع الحكومة، كالاستشارة والتعليق على الميزانية ومجلس النواب وشأنه الداخلي ليس اهتمامًا داخليًا لمجلس الدولة، هناك لجنة مشتركة من مجلس النواب ورئيس له، ونحن لا نملك حق التعليق على أدائهم وهذا شأن داخلي يمثل مجلس النواب.

س/ تتحدث أن الحوار مع مجلس النواب حقق تقدمًا في القضية المتعلقة بالقاعدة الدستورية، ما ملامح التقدم، وكأن مجلس الدولة ينظر له بشكل منفرد دون سواه؟

مجلس الدولة أنجز القاعدة الدستورية من جانبه وفق ما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب يتم مجلس الدولة بإحالة المسودة لمجلس النواب، التواصل حاصل مع مجلس النواب بشكل يومي ومباشر، والتوافق في القاهرة كان على معظم هذه النقاط المعروفة إلا الخلافية المتعلقة بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، والتي سيتم الذهاب للاستفتاء عليها وتكون القاعدة الدستورية بحكم المنجز.

س/ بمعنى أن الخيار الأخير هو الاستفتاء على مسألة ترشح العسكريين؟

هذا الحل العملي الذي قد ينهي حالة الخلاف بدل أن يكون الدوران في حلقة مفرغة.

س/ مجلس الدولة لن يقدم أي تنازل بشأن النقاط التي أصر أن تكون حاضرة في القاعدة الدستورية؟

مجلس الدولة لا يملك أن يتنازل عن هذا؛ لأنه مطلب قاعده سياسية ومختلف القوة النافذة في القوة الغربية وبعض الشخصيات في المنطقة الشرقية لإيجاد صيغه حازمة لهاتين المادتين والاستفتاء سيكون مرضيًا لكل الأطراف؛ لأن الشعب سيقول كلمته.

س/ سيتم صياغه قانون جديد للاستفتاء؟

هذه مسألة فنية لكن طرح هاتين المادتين للاستفتاء أعتقد لن يأخذ وقتًا، لأنهما سيكونان تكملة للقاعدة الدستورية التي ستنشأ على أساسها القوانين المكملة للعملية الانتخابية، بالتالي قانون الاستفتاء سيكون بنعم أو لا والأغلبية البسيطة ستكون الفيصل للوصول لإجابة واضحة. الاستفتاء على الدستور ليس كالاستفتاء على مادتين لاستكمال القاعدة الدستورية.

س/ لما لا يكون الأمر يتعلق بإنجاز أي قانون يتفق عليه المجلسين لإنتاج قانون لإجراء انتخابات برلمانية لوحدها فلسفة مجلس الدولة تبدو متماسكة في ما يتعلق بمسألة التزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية؟

هذه المسألة من تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية أو بالتوازي فيما يخص مجلس الدولة حسمها وننتظر مجلس النواب ليناقشها ويعطينا رأيه فيها والإنجاز فيها كبير، وأتوقع لو نجح لقاء القاهرة سيكون اللقاء في أي مدينة ليبية وإعلان إنجاز القاعدة.

س/ هذا اللقاء سيتم بحث معه مسألة الحكومة أم سيكون هناك لقاءات أخرى؟

بشكل أساسي وأولي القاعدة الدستورية، ولكن لا يخلو أي أجتماع بين مجلس النواب والدولة إلا أن تتطرق للمسائل المطروحة من القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والحكومة وتوحيد المؤسسات في الدولة.

س/ لكن يبدو ان للدبيبة رأي آخر، بعيدًا عن الرئاسي يتهمكم ومجلس النواب بالتملص من مسؤولياتكم وأنكم مشغولون بالتمديد وتقاسم السلطة، ما ردكم؟

هذا الرد يتمثل في محاولتنا لإنجاز القاعدة الدستورية لتقديم دليل بدل الكلام حول المسألة لسنا بعيدين عن متناول الجميع والمسائل معلومة للجميع، سواء الخلافية أو ما يعيق التوافق حول المسائل المتعلقة بالقوانين الانتخابية، أي اتهامات في إطار المناكفة السياسية وإن نجح المجلسان في إيجاد قاعدة دستورية سيكون هذا الرد المناسب لهذه الاتهامات.

س/ في حال كان ملف الحكومة أخذ نصيب الأسد من النقاشات وربما يتم التقدم في أكثر من إنتاج حكومة جديدة ماذا في حال أن الدبيبة أصر أن يترك السلطة إلا عن طريق الانتخابات؟

الدبيبة كجسم تنفيذي يتعامل مع مخرجات العمل السياسي، وإذا توافق المجلسين وأنشؤوا جسمًا تنفيذي برعاية أممية لن يتمكن من الرفض وإن أراد ذلك، الإراده الليبية برعاية أممية هي الأمر الحاسم في أي عملية سياسية وهذا بسبب التدخل الأممي والدولي في الشأن الليبي.

س/ كأن البعثة تشارككم في نظرة إنتاج حكومة جديدة تسبق الانتخابات؟

البعثة هي للدعم في ليبيا وهي وفقًا لهذا القرار الذي انشأها تدعم ما يتفق عليه الليبيون وإذا اتفق المجلسين على أي مسألة لا تمتلك البعثة إلا أن تتعاطى معه.

س/ حتى الدول الأخرى ماذا أن رفضت إنتاج حكومة جديدة وتطالب عبر سفرائها بالتركيز على الانتخابات كالسفير الأمريكي؟

تقدير المسألة شأن ليبي صرف وإن كان التدخل الأمريكي والكثير من الدول مؤثر، لكن تقدير الأمر يخضع لإرادة المجلسين بالتوافق مع البعثة ورأي الدول المتدخلة في الشأن الليبي تقدير المسألة يجب أن يكون وطنية.

س/ ماذا إن فشلت اللقاءات ولم تنتج هذا التصور والمقاربة المنتظرة؟ باثيلي يهدد أن يكون هناك آليات أخرى؟

هذه المسالة افتراضية والبعثة لم تتكلم بشكل واضح عن الخيارات، البعثة لم تتكلم عن الأدوات الأخرى التي أشارت لها. عدم القبول ورفضه لا يمكن التعليق عليها إلا بعد معرفة الأدوات وليس بالضرورة أن تكون جسمًا بديلًا، بل ربما تكون آلية للذهاب للانتخابات.

س/ الحالة الافتراضية بمسألة الفشل والنجاح، العلاقة بين المجلسين بأخذ ردًا وقطيعة، وبهذا يمكن الانطلاق من التجارب السابقة على المجلسين قد لا يحققان التوافق هذه المرة أيضًا، وكأن لديك نظرة تفاؤلية هذه المرة؟

النظرة التفاؤلية بطبيعة الحال موجودة، لكن القطيعة مع مجلس النواب وتكررت ليست فقط سببها عدم رغبة المجلسين بقدر ما هي أحداث سياسية مؤثرة في المشهد الليبي.

س/ البعض يبرر مسألة أن يقدم معطيات لتفسير لماذا التوافق غاب عن المجلسين طوال كل هذه السنوات على أن مجلس الدولة والنواب يرغبان في البقاء في السلطة لسنوات ولا يودان مغادرتها هكذا؟

هذا نقد سياسي موجود في الأجسام والدول المستقرة ذات الاجسام المحكومة بدستور وفي الحالة الليبية من ينتقد المجلسين يمكن له الحديث عن هذين المجلسين، وحتى هناك من ذهب لأبعد من ذلك، ولكن نتكلم من واقع الممارسة لما يحدث داخل المجلسين وتأثير الواقع الليبي على المجلسين.

س/ النقد لم يعد سياسي فقط الأمر وصل للشارع وصوت الشارع بدأ يرتفع في ما مضى ويصل الأمر لحرق مجلس النواب في طبرق مظاهرات خرجت في طرابلس وغيرها من المدن تطالبكم بالرحيل ومعكم مجلس النواب، الأمر لم يعد نقد بين الساسة فقط؟

حالة السخط الشعبي ليس لعدم توافق المجلسين بل سخط على عدم وجود الدولة وهي مسألة يتشارك فيها الجميع، لسان حال الناس يطالبون بشكل الدولة أو جسم يقيم الدولة فيهم ليس اعتراض فقط على أداء المجلسين، ينتقدون الإعلام والسياسة وما آلت اليه أوضاعهم ولا يجدون إلا الجسمين يهاجمونه وإن استمر الوضع السيئ سيهاجم الجميع؛ لأن حالة السخط في الشارع لعدم وجود منظومة حاكمة ترعى شؤون الناس وتحتفظ بسيادة الدولة.

الأجسام التشريعية ونفقاتها لا تدير الدولة هي تدير الحوار والتوافق السياسي في الدولة ومن يدير الدولة هي الحكومة التي تنفق المليارات، الأجسام التي تنفق المليارات إن وجدت وهي ليست مليارات هي على مصروفاتها، لكنها لا تدير الدولة وفق القرار ومتابعة تنفيذه لأنه ليست من اختصاصها.

من يدير العملية السياسية في ليبيا هي القوة التي تستطيع تغيير المشهد على الأرض، وهي بالتأكيد ليست مجلسي النواب والدولة.

س/ أنت تعرف ما يدور في الشارع وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي وردود الأفعال تتواصل يوم بعد الآخر، الناس عندما ترى مجلس الدولة وحده أنفق 49.5 مليون دينار مصروفات له وللجهات التابعه، بالتالي ألا يحق له الانتقاد؟

طبيعة الأجسام أن تكون لها مصروفات، ولكن الحديث حول هذه المسائل السياسية المهمة يجب أن يحدد للناس من يدير الدولة بشكل خاطئ وليس المجلسان إن وجدت حكومة ومؤسسة عسكرية وطنية تتفق على إدارة الدولة لن يكون المجلسان بمنأى عن التوافق، الحكومات المتعاقبة غير قادرة على إدارة الدولة ولا يمكن اتهام المجلسان بما يحدث في ليبيا.

النقد في مواقع التواصل هو انتقاد يجب أن يتم الحديث حوله إن من يفسد الدولة الليبية والحالة التي فيها من انهيار منظومة الدولة الكل يتشارك فيها وليس فقط المجلسان، سنذهب للاستفتاء حول المسألتين وسنرى من المعرقل.

المجلسان ليسا على الهامش ولا يملكان القرار في ليبيا ولا حتى نصفه بل يتشاركون مع القوة العسكرية المؤثرة ولا يستطيعون الذهاب بعيدًا عنه ويتأثرون في الواقع السياسي الحاصل في ليبيا والمتأثر في الاختلاف الدولي والأقليمي حول الملف الليبي خلال الـ 10 سنوات الماضية.

س/ مسألة الرأي للقوة الفاعلة على الأرض، هل يبحث مجلس الدولة اليوم عن صياغة موقف أو تصور موحد للمنطقة الغربية برمتها؟

هذه المسألة تبنيناها وعلى المستوى الشخصي كنائب أول في مجلس الدولة بدأت بالتحاور المباشر مع القوى السياسية الفاعلة والقوة العسكرية ومراكز القوى في المنطقة الغربية والجنوب الغربي، ويجب أن يحدث توافق في هذه الرقعة الجغرافية التي فيها أكثر عدد من السكان وإذا حصل توحيد الشكل السياسي مدعومًا بالقوة العسكرية في المنطقة الغربية سيكون هذا بذرة حقيقية لإنجاز أي توافق حقيقي مع مجلس النواب الممثل لجغرافية أخرى.

التوصيف الحقيقي والدقيق ما تحتاجه العملية السياسية في ليبيا والمنطقة الغربية نتيجة لتعدد مراكز القوة والتباين السياسي يجعل منها مفاوض غير متفق في ما بين مكوناته إن نجحنا من خلال التحاور في وضع تصور لشكل المطالب وتوحيدها بشكل مفاوضين، نستطيع أن نفرض هذا الشكل على البعثة الأممية والبعثة يفترض ألا يترك لها تحديد شكل الحوار ومن يكون في هذا الحوار إذا حصل التوافق الذي أطلبه في المنطقة الغربية بين المكونات السياسية والقوة العسكرية يمكن من خلال تواصلنا المباشر مع البعثة إعطاؤهم شكلًا واضحًا لما نطلبه كشكل للحوار، ويكون في مدينة ليبية وبعيدة عن الصفقات، إذا حدث توافق عسكري في المنطقة الغربية وبشكل كبير وتوافق بين السياسيين وعلى من يمثلهم في أي حوار سياسي قادم، سيكون بذرة في توحيد الشأن الليبي ككل نرى التباين في المنطقة الغربية ينعكس على أي عملية سياسية وما حكومة باشاآغا عنا ببعيد، تم إنجازها بجزء من مجلس الدولة والمنطقة الغربية ورفضت من الجزء الآخر.

حتى لا تتكرر هذا يجب أن تتوافق المنطقة الغربية والجنوبية الغربية على رؤية سياسية مدعومة عسكريًا في الدخول لأي عملية سياسية قادمة لضمان تحقيق أي مخرجات يتم التوافق حولها مستقبلًا.

س/ أليس تعدد الأراء سلوكًا طبيعيًا، لمَ الحاجة لتوحيد الرؤى؟

اختلاف الرأي إثراء لأي مسألة، مهمة الحوار بين الأطراف جمعهم على مبادئ حاكمة للعملية السياسية القادمة أو التوافقات المتوقع أن تنجز وهذا التباين صحي ويثري العملية ويعطيها زخمًا أكثر. ما نخشاه أن تحدث عملية عسكرية سواء توافق بين المجلسين أو الذهاب لعملية انتخابية يتم رفضها، لذلك محاولة توحيد العمل السياسي في رؤيا واضحة مدعوم بقوة عسكرية وتكون قابلة بأي نتائج ينتجها الحوار السياسي هو جهد مطلوب ولا يمكن ترك الأمر لتوافقات بين المجلسين.

س/ تتوقع أن حفتر اليوم سيقبل بأي إنتاج وتصور يقدمه المجلسان؟

حفتر لا يتواصل معنا بشكل مباشر ولا مجلس الدولة بالأصل نتكلم عن هذه الجغرافية التي تبعد 1200 كيلو، وهذه الجغرافية إن لم يتم ضبط الحوار السياسي فيها والرأي العسكري لن تنجح المنطقة الشرقية في الوصول لتوافق مع هذه المنطقة السياسية المهمة التي توجد بها العاصمة، وحتى حالة عدم الاتفاق مع العسكريين والسياسيين توجب أن يكون للمنطقة الغربية رؤية واضحة في شأنها السياسي والعسكري، الجنوب الغربي يعاني من كل مظاهر غياب الدولة.

الانتخابات مطلب لا يمكن لأحد أن يقف ضده ويحاول أن يمنعه، لكن من باب المسؤولية يجب أن نتكلم بموضوعية وحيثيات المشهد، إدارة الخدمات بشكل جيد وإقامة الدولة بمؤسساتها الأمنية وحتى ذات الطابع الاجتماعي منها هو ما يحتاجه الشعب الليبي، هناك أولويات تقدم في الدولة والمجلسان تكوين طبيعي للحالة الليبية إذا تحسنت الحالة الليبية العامة لا يمكن للمجلسان إلا أن يكونا ضمن هذا التحسن.

