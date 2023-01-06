السفارة الأمريكية: نؤيد دعوة باتيلي لتحديد موعد واضح للانتخابات

دعت السفارة الأمريكية إلى وضع جدول زمني واضح للانتخابات الليبية.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر “تويتر” إن الولايات المتحدة تؤيد بشدة دعوات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى توافق وطني في ليبيا حول وضع جدول زمني واضح للانتخابات.

وشددت السفارة الأمريكية على عدم وجود أي وسيلة أخرى لضمان الاستقرار والسلام طويل الأمد في ليبيا.

يشار إلى أن البعثة الأممية أشادت بلقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الخميس، وحثتهما على الإسراع في حل خلافاتهما لإجراء الانتخابات الليبية خلال عام 2023.