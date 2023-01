عمران معلقةً على البيان الختامي لصالح والمشري: كان الأولى عرض مشروع الدستور على الاستفتاء

ليبيا – رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منتهية الولاية نادية عمران أن البيان الختامي لرئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري في القاهرة لم يأتِ بجديد.

عمران وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” قالت: إن مجلسي النواب والدولة لن يتوافقا على ما يسمونها بالنقاط الخلافية عدا أن التعديلات الأخرى على مشروع الدستور كارثية.

وختمت عمران: “ما دام الأمر في نهاية المطاف سيحال للاستفتاء كان الأولى عرض مشروع الدستور على الاستفتاء وترك القرار لليبيين”.

