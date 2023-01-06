ليبيا الان

عمران معلقةً على البيان الختامي لصالح والمشري: كان الأولى عرض مشروع الدستور على الاستفتاء

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منتهية الولاية نادية عمران أن البيان الختامي لرئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري في القاهرة لم يأتِ بجديد.

عمران وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” قالت: إن مجلسي النواب والدولة لن يتوافقا على ما يسمونها بالنقاط الخلافية عدا أن التعديلات الأخرى على مشروع الدستور كارثية.

وختمت عمران: “ما دام الأمر في نهاية المطاف سيحال للاستفتاء كان الأولى عرض مشروع الدستور على الاستفتاء وترك القرار لليبيين”.

Shares




The post عمران معلقةً على البيان الختامي لصالح والمشري: كان الأولى عرض مشروع الدستور على الاستفتاء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك