أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية دخول بلديتي الخمس وزلة مرحلة “الصمت الانتخابي”، استعدادا للانتخابات التي ستجرى غدا السبت.

وقالت اللجنة إنه بمجرد بدء الصمت الانتخابي، فإن الدعاية الانتخابية تتوقف بكافة أشكالها المرئية والمسموعة والمقروءة.

وأوضحت اللجنة المركزية أن الصمت الانتخابي سيعطي فرصة للناخبين في تحديد واختيار القائمة دون التأثير على أصواتهم الانتخابية.

يشار إلى أنّ عدد القوائم المتنافسة على المجلس البلدي الخمس بلغت 14 قائمة، بينما القوائم المتنافسة على انتخابات زلة بلغت 4 قوائم.

المصدر: اللجنة المركزية للانتخابات المحلية

The post استعدادا ليوم الاقتراع.. الخمس وزلة تدخلان الصمت الانتخابي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار