ضبط 100 سيارة دون لوحات واصطدام 4 سيارات في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الجمعة، ضبط أكثر من 100 سيارة دون لوحات معدنية خلال يوم واحد.

وشملت المخالفات عدم اكتمال الإجراءات القانونية لهذه السيارات، وقيادتها دون رخص، وفق بيان مقتضب صادر عن مديرية الأمن.

والسبت، ضبطت شرطة مرور أبوسليم 235 سيارة دون لوحات معدنية، وحررت أكثر من 1356 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية استمرت أربعة أيام.

كما أعلنت مديرية أمن طرابلس، الجمعة، اصطدام أربع سيارات بالقرب من جزيرة باب قرقارش، دون وقوع إصابات.

وقع الحادث عندما اصطدم سائق سيارة “مرسيدس” بثلاث سيارات تقف بالقرب من جزيرة باب قرقارش، وفق بيان صادر عن مديرية الأمن.

وتسببت السرعة المفرطة وفقدان السيطرة على عجلة القيادة في الحادث الذي لم يسفر عن أي إصابات بشرية.