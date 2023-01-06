البركي: كل شيء في ليبيا كما هو تكرار الاجتماعات وعودة الاشتباكات

أعرب المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم بحكومة الثني منتهية الولاية، عبد الرحيم البركي، عن انزعاجه من تكرار الاجتماعات والبيانات في ليبيا والحديث عن الانتخابات بدون جدوى حقيقية على أرض الواقع.
وقال البركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر:” الحالة كما هي، تكرار الاجتماعات والبيانات، والحديث عن الانتخابات، وأحيانا الحاجة لحكومة توافقات محلية ودولية، وسباق في اللقاءات والتواصلات الخارجية”.
وأضاف البركي:” وعودة ظاهرة الاشتباكات هذه المرة في العجيلات، وأوامر حبس النائب العام تستمر في ملفات وتتأجل ملفات، والرئاسي يعزف على أنغام المصالحات”.
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