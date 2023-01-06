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الولايات المتحدة: نؤيد دعوات باثيلي بشأن الانتخابات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أعربت، الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن تأييدها الشديد لدعوات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، إلى توافق وطني في ليبيا حول وضع جدول زمني واضح للانتخابات.

وعبر تغريدة لسفارتها في ليبيا، قالت الولايات المتحدة، إنه “لا توجد أي وسيلة أخرى لضمان الاستقرار والسلام طويل الأمد”.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، مجلسي النواب والدولة العمل بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية بشأن القاعدة الدستورية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

وقالت البعثة، إن من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.


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صحيفة العنوان الليبية

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