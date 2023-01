مساعٍ من الشركة العامة للكهرباء للاستفادة من القدرات التوليدية الكاملة لمحطاتها

ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار جهودها لدعم الشبكة الكهربائية والاستفادة من القدرات التوليدية الكاملة.

بيان صحفي صدر عن الشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد، نقل عن الشركة إعلانها الاستمرار في أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى في محطة كهرباء الخمس وفك عمود مولد الوحدة بجهود فنيي ومهندسي إدارة المحطة وخبراء شركة “جنرال إلكترك” الأميركية.

وأوضح البيان أن الدخول بالمحطة إلى الشبكة الكهربائية سيتم حسب الجدول الزمني المحدد بعد الانتهاء من أعمال عمرتها.

