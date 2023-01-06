شركة الكهرباء الليبية تجري أعمال الصيانة لمحطة تحويل تراغن

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إن فرق الصيانة التابعة لها، أجرت أعمال الصيانة بدائرة الجهد المتوسط مرزق لمحطة تحويل تراغن.

وأضافت شركة الكهرباء الليبية في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن أعمال الصيانة تأتي في ضوء الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

وأمس الخميس، أعلنت شركة الكهرباء تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس، موضحة الدخول بالوحدة على الشبكة العامة حسب الجدول الزمني المحدد بعد انتهاء أعمال العمرة.