الحكومة ستعمل على تطوير وصيانة سرت وجميع المدن

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، أن الحكومة ستعمل على تطوير البنى التحتية وصيانة وتأهيل المؤسسات التعليمية والصحية ومرافق الخدمة العامة بمدينة سرت.

وقال باشاغا، في اجتماع ضم عضو مجلس النواب حسين الزرقاء ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي سرت، إن الحكومة لن تدّخر جهدًا وستعمل بكل إمكانياتها لتنفيذ خططها الرامية لتحسين جودة الحياة بجميع المدن والبلديات.

وتناول الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لإعادة الإعمار وإزالة مخلفات الدمار الذي شهدته سرت بعد تحريرها من التطرف والإرهاب.

كم جانبهم ثمّن رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي سرت جهود رئيس الحكومة الليبية وسعيه المتواصل لحل المختنقات التي تعانيها سرت وتلبية احتياجات سكانها وعودة المهجّرين إلى مناطقهم.

وأعلن رئيس وأعضاء المجلس استعدادهم التام لتقديم يد العون للحكومة والمساهمة معها في توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والعودة إلى مسار إجراء انتخابات رئاسة الدولة والمجلس التشريعي.