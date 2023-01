بي بي سي: أحكام بالسجن لـ4 من أصدقاء سلمان العبيدي لاتجارهم بالمخدرات

ليبيا – كشف تقرير إخباري عن صدور أحكام مختلفة بالسجن على 4 من أصدقاء سلمان العبيدي منفذ هجوم “مانشستر أرينا” الإرهابي بتهمة اتجارهم بالمخدرات.

التقرير الذي نشرته شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى استماع القضاة في محكمة التاج البريطاني في مدينة مانشستر إلى تفاصيل مؤامرة لتوريد المخدرات بقيمة تترواح بين الـ6 والـ10 ملايين جنيه إسترليني شارك فيها 4 من أصدقاء العبيدي.

وبحسب التقرير، أقر الأخوان محمد وإبراهيم صادق إلى جانب إلياس أبو دابر وحمزة عزوز وهمام الحمروني من جنوب مدينة مانشستر بذنبهم المتمثل بالتآمر على توريد هذه المخدرات بين يناير من العام 2017 وديسمبر من العام 2020 في عملية معقدة وواسعة النطاق وفقًا للقاضي “مارك فورد كيه سي”.

وبين التقرير أن عمليات تحري محققي الشرطة البريطانية بشأن البحث عن الممتلكات المتصلة بالمتهمين قادت لاسترداد أكثر من 63 ألفًا من الجنيهات نقدًا، بالإضافة إلى سيارات فاخرة مسروقة، ناقلًا المدعي العام “نيل فريمان” تأكيده انتشار بطاقات عمل لهم في جميع أنحاء المدينة باسم “خطوط المخدرات”.

وأضاف التقرير: إن هذه البطاقات تضمنت أرقام هواتف تمكن المتصلين من طلب المخدرات، في وقت قام فيه موزعو الشوارع بتوفيرها. مؤكدًا توريد المتهمين للكوكايين فيما تم إصدار أحكام على إلياس أبو دابر ذي الـ22 عاما لارتكابه سلسلة جرائم أخرى بما في ذلك حيازة سلاح ناري محشو.

وتابع التقرير: إن أبو دابر تم اعتقاله في أكتوبر من العام 2019 بعد مطاردة سيارات ومروحية تابعة للشرطة البريطانية سيارة عالية السرعة. مشيرًا للحكم على إبراهيم صادق ذي الـ23 عاما بالسجن لـ7 سنوات و11 سنة لأخيه محمد البالغ من العمر 30 عامًا.

وبين التقرير أن أبو دابر نال 12 سنة من السجن و6 سنوات لعزوز ذي الـ30 عامًا و6 سنوات و4 أشهر للحمروني، مؤكدًا أن الأخير لم يظهر بأي شكل من الأشكال في التحقيق بشأن تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي في وقت ارتبط فيه الـ4 الآخرين بصداقة مع سلمان وهاشم العبيدي.

وتحدث التقرير عن دور زهير نصرات ذي الـ24 عامًا المطلوب الفار الآن إلى ليبيا بعملية المخدرات؛ إذ تم القبض عليه في إطار التحقيق بشأن التفجير من دون توجيه تهمة له بعد إنكاره ارتباطه بـ2 من المواد الكيميائية الـ3 المستخدمة في صناعة قنبلة “مانشستر أرينا”.

ترجمة المرصد – خاص

