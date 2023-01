المنطقة الغربية على موعد مع منخفض جوي وأمطار من جيدة إلى غزيرة الليلة وغدا

أفاد مدير مكتب الإعلام في المركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين علي بحدوث انخفاض في درجات الحرارة اليوم على المنطقة الغربية.

وأوضح علي للأحرار أن المنطقة الغربية ستشهد منخفضا جويا الليلة، مشيرا إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة الليلة ويوم غد.

وتابع علي أن المنطقة الشرقية تشهد من الأسبوع الماضي انخفاضا في درجات، موضحا أنها ستشهد نهاية الأسبوع المقبل منخفضا جويا قويا وأمطارا غزيرة.

وأشار علي إلى استقرار حالة البحر بالمنطقة خلال يومي الجمعة والسبت، وعدم تأثره بالمنخفض الجوي المرتقب.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

