الطقس في ليبيا.. سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، استمرار الفرصة لسقوط أمطار متفرقة على الساحل الشرقي، بينما تتكاثر السحب مساء اليوم الجمعة، على مناطق الشمال الغربي مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة.

في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا مساء اليوم وتكون الفرصة أفضل يوم الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة، وتسجل انخفاضا خلال اليومين المقبلين.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات، فتشهد تلك المناطق سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة، وتسجل انخفاضا من يوم الغد.

وفي الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على غدامس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة صباحا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة.

أما في السرير- تازربو- الكفرة، السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الكفرة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة.