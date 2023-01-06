عملية نوعية تُطيح بزعيم عصابة كبيرة لتهريب المهاجرين إلى ليبيا

الوطن| رصد

أسفرت عملية نوعية بقيادة الإمارات وبالتعاون مع الإنتربول وأجهزة الأمن السودانية إلى ضبط رئيس شبكة كبيرة لتهريب البشر من الجنسية الاريترية مطلوب للعدالة الدولية في قضايا تهريب مهاجرين أفارقة لأوروبا عبر ليبيا، إضافة إلى ارتكاب جرائم بحق المهاجرين.

وتمت العملية مطلع العام الحالي، وتم خلالها القبض على المهرب الارتري “كيدان زكرياس حبت مريم” معروف باسم “كيدان” في الأول من كانون الثاني/يناير في السودان.

وتشير التقديرات إلى أن كيدان قام بتهريب “مئات من الضحايا” وهو ما جعله في مقدمة المشتبه بهم من قبل الانتربول.

وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في الإمارات، العميد سعيد عبدالله السويدي، إن الشرطة السودانية اعتقلت كيدان في السودان في الأول من كانون الثاني/يناير، بالتنسيق مع السلطات الإماراتية.

ونقل بيان عن السويدي قوله “قمنا الآن بإغلاق أحد أهم طرق التهريب إلى أوروبا، والذي قام بنقل آلاف المهاجرين بشكل غير قانوني من إريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان عبر ليبيا إلى أوروبا”.

وقال السويدي للصحافيين إن كيدان سيحاكم الآن في الإمارات بتهمة غسيل الأموال، وستنظر السلطات في إمكانية تسليمه بعد إغلاق القضية في البلد.

بدوره أكد المدير التنفيذي لخدمات الشرطة في الانتربول ستيفن كافانا، أن كيدان واحد من أكثر المجرمين “المطلوبين” في هولندا وإثيوبيا ودول أخرى.

وأعرب كافانا عن امتنانه للسلطات الإماراتية وإثيوبيا وهولندا والسودان، التي قال إنها لعبت “دورا حاسما” في هذه القضية.