نورلاند: نقاشات عقيلة والمشري بالقاهرة تؤكد أنه لا يوجد سبب لتأجيل الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، أن نقاشات قادة مجلسي النواب والأعلى للدولة، في العاصمة المصرية القاهرة لا تترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية.

جاء ذلك عقب إصدار رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري بيانا مشتركا في ختام مشاوراتهما في القاهرة، أكدا خلاله توافقهما على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية: “نحن نشارك كل الليبيين رغبتهم في رؤية القادة الليبيين يتبنون الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع في تفعيل العملية الانتخابية”، معبرا عن التقدير للحكومة المصرية على تيسيرها لهذا الإنجاز.

وفي وقت سابق أعلنت، الولايات المتحدة، تأييدها الشديد لدعوات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى توافق وطني في ليبيا حول وضع جدول زمني واضح للانتخابات.

وقالت الولايات المتحدة، عبر تغريدها لسفارتها في ليبيا، إنه “لا توجد أي وسيلة أخرى لضمان الاستقرار والسلام طويل الأمد”.

وحثّت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، مجلسي النواب والدولة بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية بشأن القاعدة الدستورية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

1/2 المبعوث الخاص السفير ريتشارد نورلاند: “اختتام النقاشات بين قادة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اليوم في #القاهرة لا يترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية. #ليبيا pic.twitter.com/JQp7vkaT03 — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) January 5, 2023