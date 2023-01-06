بكري: للمرة الأولى توجد مطالب دولية جادة بحدوث توافق بين الفرقاء الليبيين

أكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أنه للمرة الأولى توجد مطالب دولية جادة بحدوث توافق بين الفرقاء الليبيين وضرورة التوافق على إطار دستوري.

وقال بكري في تصريحات لقناة “العربية الحدث” عن تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المصرية لحل الأزمة، إن اللقاء الذي تم اليوم في القاهرة بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، يأتي تأكيدًا لحرص مصر على حل الأزمة الليبية.

وشدد بكري على أن المجتمع الدولي لديه رغبة أساسية صدرت عن أمريكا وإيطاليا وألمانيا والعديد من الدول، بضرورة التوافق على دستور في ليبيا، منوها إلى بيان مجلس الأمن الصادر في 20 ديسمبر الماضي، بعد فشل المجلس الرئاسي في إيجاد توافق، بضرورة إصدار وثيقة والتوافق الوطني، وكل هذه الأمور أدت إلى لقاء اليوم في القاهرة والذي سعت له مصر منذ فترة.

وأوضح بكري أن “هناك جدية واضحة لدى المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية، في ضوء الحاجة إلى النفط الليبي، وضرورة محاصرة التواجد الروسي في ليبيا، ولهذا خرج البيان المشترك اليوم”، موضحًا: “أعتقد أن هناك توافقًا دوليًا على إجراء الانتخابات في أكتوبر 2023”.

وأضاف: “هناك توافق دولي على إجراء الانتخابات الليبية قبل أكتوبر المقبل، وربما تطرح مبادرة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتوافق الوطني تتضمن الافراج عن المعتقلين، وتفكيك الميليشيات، وتوحيد الجيش”، مؤكدًا أن ورقة رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة قد انتهت بالفعل.