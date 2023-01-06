الجارح: لابد من الاستمرار في الضغط لإجراء الانتخابات

طالب المحلل السياسي محمد الجارح، بالاستمرار في الضغط لإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح، خاصة بعد عقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، في العاصمة المصرية القاهرة.

ووصف الجارح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حث البعثة الأممية، مجلسي النواب والدولة، على الإسراع في حل خلافاتهما لإجراء الانتخابات الليبية بـ”الاستجابة المدروسة”، بناءً لما حدث في القاهرة بين عقيلة والمشري.

وأضاف:” هناك حاجة إلى المزيد وهو مطلوب بسرعة، يجب الاستمرار في الضغط لإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح” .

وتابع:” يلزم أيضا اتخاذ خطوات سريعة من جانب أصحاب المصلحة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وكانت السفارة الأمريكية، قد دعت إلى وضع جدول زمني واضح للانتخابات الليبية.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر “تويتر” إن الولايات المتحدة تؤيد بشدة دعوات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى توافق وطني في ليبيا حول وضع جدول زمني واضح للانتخابات.

وشددت السفارة الأمريكية على عدم وجود أي وسيلة أخرى لضمان الاستقرار والسلام طويل الأمد في ليبيا.