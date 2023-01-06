فريق أمني قادته الإمارات يتمكن من الإيقاع بزعيم عصابة تهرب البشر من ليبيا إلى أوروبا

تمكن فريق أمني قادته الإمارات من الإيقاع بأحد أكثر مهربي البشر المطلوبين دوليا، والذي فر قبل قرابة العامين من محكمة في إثيوبيا.

ونشرت وكالة أنباء رويترز الأميركية، تقريرا أكد اعتقال المدعو كيدان زكياس هابت ماريام، والبالغ من العمر 39 عاما في السودان، المترأس لعصابة تمتهن تهريب البشر تتخذ من ليبيا مقرا لها، وعبرها تورطت بقتل وتعذيب وابتزاز آلاف المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة.

وأكد التقرير، أن هولندا شكلت مع الشرطة الأروبية “يوروبول” فريق عمل لتحديد موقعه.

كما أوضح التقرير، أن هذا الشخص هو وعصابته قاموا باستدراج المهاجرين غير الشرعيين من إثيوبيا وإريتريا والسودان والصومال إلى مدينة بني وليد، فيما أوقعت هولندا سابقا بزميل له متهم باغتصاب مئات المهاجرات غير الشرعيات في ليبيا.