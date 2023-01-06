عاشور: اضطرابات العجيلات سببها غياب سلطة تنفيذية موحدة

الوطن|رصد

قال الناشط السياسي أحمد عاشور إن استمرار الاضطرابات في العجيلات، يؤكد ضرورة التوافق على سلطة تنفيذية موحدة في جميع أنحاء البلاد.

ولفت عاشور في تصريح رصده موقع “الوطن” إلى أنه ينبغي دعم السلطة التنفيذية الموحدة بالقدرات الكافية من أجل بسط سيطرتها على “المجموعات الخارجة عن القانون”، وفق تعبيره.

كما أشار عاشور إلى أن الأزمة الأمنية تشتد غربا، خاصة في المنطقة الممتدة من جنزور وإلى مدينة زوارة القريبة من الحدود مع تونس، حيث يكون الاحتكام في تلك المناطق لقوة السلاح.

ويعاني سكان العجيلات عامة، ومنطقة المطمر خاصة من محاولة بعض المجموعات المسلحة فرض إتاوات على السكان، كان آخرها اليوم، حيث واجه الأهالي تلك المجموعات بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر تلك المجموعات.