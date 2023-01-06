النعاس: توافق رئيسي مجلسي النواب والدولة للاستمرار في المشهد أطول وقت

قللت فيروز النعاس العضوة المستقيلة من مبادرة عودة الأمانة المشكلة من عبد الحميد الدبيبة، من تداعيات التوافق بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.

وقالت النعاس في تصريح صحفي إن رئيسي مجلسي النواب والدولة لم يتفقا سوى على كلمة سوف، وأن كل ما تم هو محاولة استباقية لتخطي تلويح المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بأنه سيلجأ لآليات بديلة في حال إخفاقهما، على حد قولها.

وأضافت أن “توافق الرئيسين هو فقط على شراء الوقت بالتلاعب والخداع، والتظاهر بأنهما سيتوافقان على قاعدة دستورية وخارطة طريق وانتخابات في أقرب وقت، مما يضمن لهما الاستمرار في المشهد إلى أطول وقت، لذا الحل فقط في تجميد المجلسين والاتفاق على الذهاب لانتخابات برلمانية فقط، وإلا فلن تشهد البلاد أية انتخابات”، حسب قولها.