عون: يجب أن تلعب أمريكا دورا في استغلال احتياطي النفط والغاز الصخري الليبي

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة محمد عون اجتماعا مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شمال أفريقيا “جوشو هرس” ومسؤول شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي جرمي برندت، ومسؤول الملف الليبي بمكتب الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية، “باترك بول”.

وأكّد عون على أهمية أن تلعب التقنية والخبرة الأمريكية دوراً للإسراع فى استكشاف المناطق النفطية وتطوير الحقول النفطية واستغلال الاحتياطي من النفط والغاز الصخري.

وتابع أن الاحتياطي الصخري سيساهم فى تلبية احتياجات السوق الدولية، إلى جانب استخدام التقنيات الأمريكية في استغلال كميات الغاز التي تحرق الآن.

وأضاف بيان لوزارة النفط أن الجانب الأمريكي أكد على الدعم الكامل لرؤية وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية لتكريس مبدأ الشفافية ومحاولة دعم السوق العالمي من النفط والغاز من دولة ليبيا، وتطرق كذلك للإسراع في الانتخابات”.

وبحسب البيان، أثنى الأمريكيون على عرض الوزير وأكدوا دعم الإدارة الأمريكية لمبدأ الشفافية وأن يتم استغلال عائدات النفط لخدمة الليبيين، وأن الإدارة الأمريكية لا تمانع فى تقديم العون الفني والعملي من خلال شركاتها والقنوات ذات الاختصاص فى مجال النفط والغاز.