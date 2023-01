أبوالغيط: بيان عقيلة والمشري ينبغي أن تتبعه خطوات عملية لإنجاز خارطة طريق

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط إن اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة “عقيلة صالح” و”خالد المشري” ينبغي أن تتبعه خطوات عملية وجادة تفضي إلى الإعلان عن خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة والذهاب إلى الانتخابات.

ودعا أبوالغيط جميع الفاعلين الليبيين إلى دعم حالة التوافق الحالية، للذهاب نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.

وأكد أبوالغيط دعم جامعة الدول العربية المتواصل لكل مسعى جاد ونزيه يهدف إلى حل الأزمة، وينهي المراحل الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، وفق تعبيره.

وأعرب أبوالغيط عن شكره لمصر التي رعت اجتماعات اللجان المعنية بالمسار الدستوري على مدار عام ونصف، والتي نتج عنها إعداد الوثيقة الدستورية لإحالتها للمجلسين لاعتمادها.

المصدر: جامعة الدول العربية

