الصادق عن اشتباكات العجيلات: الحل بإنهاء فوضى السلاح

الوطن| رصد

قال الخبير العسكري الليبي محمد الصادق، في إطار تعليقه على الاشتباكات التي دارت بين ميليشيات في مدينة العجيلات، إن هذا هو الواقع والمعتاد في الغرب الليبي الذي تسيطر عليه الميليشيات المتصارعة على السلطة والنفوذ وسرقة المال العام، مع غياب رادع لها.

وأكد الصاديق أن هذه الاشتباكات ليس فيها جديد وهي معتادة في المنطقة الغربية، مضيفا أنه: “لا حلّ لمثل هذا الوضع سوى إنهاء فوضى السلاح وقيام مؤسسة عسكرية موحدة للبلاد”.

وحاولت ميليشيا “بالكور” اقتحام عدة منازل واقعة في منطقة المطمر بالعجيلات خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وهددت مجموعة تابعة للميليشيا سكان المنطقة باقتحام البيوت عنوة، في حال عدم دفع “إتاوات”، لكن الأهالي ردوا بإطلاق النار عليهم، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الميليشيا ويدعى عبد الله الشريف وهو مطلوب في قضايا قديمة لدى المباحث الجنائية بالمدينة، وفق مصادر أهلية متعددة.

وتشهد العجيلات اضطرابات مستمرة منذ شهور، آخرها المواجهات، التي دارت يوم الثلاثاء الماضي بين المجموعات المسلحة، واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، في صراع على النفوذ بالمدينة.