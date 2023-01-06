الأمين العام لجامعة الدول العربية يُرحب ببيان عقيلة والمشري

أخبار ليبيا 24

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الجمعة، بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، بشأن الوثيقة الدستورية، برعاية مصرية.

وأعرب أبوالغيط عن أمله في أن يستتبع هذا التطور خطوات عملية وجادة تفضي إلى إعلان خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، وفق بيان الجامعة.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الأمين العام في بيان، عن شكر أبوالغيط وتثمينه جهود مصر لرعايتها اجتماعات اللجان المعنية بالمسار الدستوري الليبي في مصر على مدار عام ونصف العام بشكل مكّن من إعداد هذه الوثيقة وإحالتها للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل منهما.

وناشد أبوالغيط جميع الفاعلين الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية بما يؤمن إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن، وجدد دعمه المتواصل لكل مسعى جاد ونزيه يهدف إلى بعث الحيوية والفاعلية في العملية السياسية بليبيا، وينهي المراحل الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، ويؤسس لحالة الاستقرار الدائمة، والشروع بعملية البناء والإعمار والتنمية.

جاء ذلك بعد إعلان رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، الخميس، التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية خلال مناقشاتهما في القاهرة.

وحثّت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، مجلسي النواب والدولة بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية بشأن القاعدة الدستورية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

وقالت البعثة، إن من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.