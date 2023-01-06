العبيدي: «مسرحية الصلابي» في إسطنبول لا تختلف عن مسرحية «النواب والدولة»

وصف جبريل العبيدي، المحلل السياسي الليبي، اللقاء التشاوري، الذي نظمه علي الصلابي القيادي في تنظيم الإخوان والمقيم في تركيا، بمدينة إسطنبول بـ”المسرحية”.

وقال العبيدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن مسرحية الصلابي في إسطنبول لإعادة تدوير الإخوان، لا تختلف عن مسرحية التوافق بين النواب والدولة، وكلاهما يقصي الآخر وكسب الوقت”.

وكان المجتمعون في اللقاء التشاوري، الذي نظمه علي الصلابي القيادي في تنظيم الإخوان والمقيم في تركيا، بمدينة إسطنبول، في بيانهم الختامي، قد اتفقوا على عقد لقاء وطني لحل الأزمة الليبية.