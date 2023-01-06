مناشدا الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية.. أبوالغيط يرحب ببيان عقيلة والمشري

العنوان-القاهرة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الجمعة، بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، بشأن الوثيقة الدستورية، برعاية مصرية.

وأعرب أبوالغيط عن أمله في أن يستتبع هذا التطور خطوات عملية وجادة تفضي إلى إعلان خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، وفق بيان الجامعة.

من جانبه أعرب الناطق الرسمي باسم الأمين العام في بيان، عن شكر أبوالغيط وتثمينه جهود مصر لرعايتها اجتماعات اللجان المعنية بالمسار الدستوري الليبي في مصر على مدار عام ونصف العام بشكل مكّن من إعداد هذه الوثيقة وإحالتها للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل منهما.

وناشد أبوالغيط جميع الفاعلين الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية بما يؤمن إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن، وجدد دعمه المتواصل لكل مسعى جاد ونزيه يهدف إلى بعث الحيوية والفاعلية في العملية السياسية بليبيا، وينهي المراحل الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، ويؤسس لحالة الاستقرار الدائمة، والشروع بعملية البناء والإعمار والتنمية.

جاء ذلك عقب إعلان رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، الخميس، التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية خلال مناقشاتهما في القاهرة.