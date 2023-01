السلاك: نتائج لقاء القاهرة تدفع بالوضع الليبي للأمام بعد فترة تعقدت فيها الأوضاع السياسية

ليبيا – قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي إن مشروع الوثيقة الدستورية سيعرض على المجلسين للتصويت عليها، لكن بعض النقاط لم تفسر، خاصة فيما يتعلق بما إن كان جرى التوافق على كامل المشروع أم لا.

السلاك وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنبك” أضاف أن القاهرة بذلت جهدًا كبيرًا من أجل التوافق الليبي-الليبي، وأن نتائج اللقاء تدفع بالوضع الليبي للأمام بعد فترة تعقدت فيها الأوضاع السياسية.

ولفت إلى أن هناك إشارات إلى خارطة طريق تتضمن سلطة تنفيذية يتفق عليها خلال لجنة حوار جديدة، وحوار شبيه بحوار جنيف بمشاركة البعثة الأممية، رغم أنه لم يعلن ذلك بشكل رسمي.

وشدد السلاك على أن التوافق بين المجلسين يعد خطوة مهمة وبناءة، خاصة أن الخلاف بينهما كان ضمن نقط تعقيد المشهد، لكن الوضع بات أمام انفراجة مهما بعد التناغم والتوافق بين رئاستي المجلس.

