الولايات المتحدة: ندعم بقوة دعوة باتيلي للتوافق حول تحديد جدول زمني للانتخابات الليبية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، دعمها بقوة، دعوة الممثل الخاص للأمين رئيس بثعة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إلى توافق وطني في ليبيا، حول تحديد جدول زمني واضح للانتخابات.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على تويتر، إنه لا توجد طريقة أخرى لتأمين الاستقرار والسلام على المدى الطويل في ليبيا.

وطالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مجلسي النواب والأعلى للدولة بالإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي؛ بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

وجاءت دعوة البعثة الأممية بعد ساعات من اختتام مناقشات استضافتها العاصمة المصرية القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، وخلصت إلى إعلانهما في بيان مشترك، التوافق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.