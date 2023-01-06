ابو الغيط: بيان النواب والدولة يحتاج خطوات عملية وجادة لإجراء الانتخابات

الوطن / رصد

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الجمعة عن أمله في أن يتبع البيان اللمشترك بين مجلسا النواب والدولة خطوات عملية وجادة تفضي إلى إعلان خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.

ووجه أبوالغيط في بيان له شكره لجهود مصر لرعايتها اجتماعات اللجان المعنية بالمسار الدستوري الليبي في مصر على مدار عام ونصف العام بشكل مكّن من إعداد هذه الوثيقة وإحالتها للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل منهما.

وناشد أبوالغيط جميع الفاعلين الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية بما يؤمن إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.

وجدد أبوالغيط دعمه المتواصل الجادة والتي تهدف إلى انهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها في ليبيا ، ويؤسس لحالة الاستقرار الدائمة، والشروع بعملية البناء والإعمار والتنمية..