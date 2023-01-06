ليبيا – قال المستشار الإعلامي لمجلس النواب فتحي المريمي إن النقاط المثيرة للجدل في مشروع الدستور هي ازدواجية الجنسية وترشح العسكريين للرئاسة إلى جانب أخرى لم تتضح بعد.

المريمي وفي مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري الخميس، أضاف أن اجتماعات أخرى ستعقد بين اللجنتين المكلفتين من المجلسين لإنهاء الخلاف القائم حول النقاط الخلافية.

وعن خارطة الطريق، أوضح المريمي أنها تتضمن فترة إعداد القوانين وإعطاء مفوضية الانتخابات وقتها في إعداد القوانين إلى جانب إعادة النظر في سجل الناخبين وتحديث المنظومة للمواطنين ممن تجاوزت أعمارهم الـ 18 عامًا، مشيرًا إلى أن وضعية الاتفاق على القاعدة الدستورية ستظل محل تعقيد للمضي قدمًا نحو الانتخابات.

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The post المريمي: ازدواجية الجنسية وترشح العسكريين للرئاسة ما زالت محل جدل first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

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