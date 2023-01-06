شنبارو: يجب على الرئاسي حل مجلسي النواب والدولة

دعا وزير الحكم المحلي لحكومة الوفاق منتهية الولاية، عبدالباري شنبارو، المجلس الرئاسي إلى حل مجلسي النواب والدولة.

وقال شنبارو في تغريدة عبر “تويتر”: “ربما الخيار الوحيد أمام الليبيين لوقف عبث اجتماعات القاهرة واسترجاع القرار الوطني هو استثمار رغبة عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة بإعلان الاستقالة الطوعية وذلك بالضغط على المجلس الرئاسي لإصدار مرسوم يحل بموجبه مجلسي النواب والدولة وتنظيم انتخابات برلمانية بمقررات لجنة فبراير”.

يشار إلى أن البعثة الأممية أشادت بلقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الخميس، وحثتهما على الإسراع في حل خلافاتهما لإجراء الانتخابات الليبية خلال عام 2023.