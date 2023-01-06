التواتي: مسرحية عقيلة والمشري أصبحت سمجة ترفع أعداد مصابي المرارة 

قال عامر التواتي، المحلل السياسي الليبي، إن ما سماها “مسرحية عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري أصبحت مسرحية سمجة، تثير الغثيان وتساهم في ازدياد أعداد المصابين بأمراض المرارة، وهذا الازدياد يفوق قدرة المستشفيات البائسة على التعامل معها، ويجعل الناس يصبون كل غضبهم على الأطباء.

أضاف في تدوينة بفيسبوك ساخراً: “ايتها الأخوات أيها الاخوة، نحن نحاول مانستطيع لعلاج مراراتكم وفيضانها، أما المسؤول عن فيضان مرارتكم فهي مسرحية عقيلة والمشري، ونحن لانلومكم على غضبكم فهذا حقكم ، نحن فقط نطلب منكم توجيه غضبكم لمن هو مسؤول عن ذلك، فمرراتنا ليست أحسن حالاً من مرارتكم” وفق تعبيره.