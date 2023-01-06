بعد توقفها منذ سنة 1996: بئر نفطية بحقل الشرارة تعود للإنتاج

أعلنت شركة أكاكوس للعمليات النفطية، اليوم الجمعة، عن استعادة بئر نفطية متوقفة عن الإنتاج منذ سنة 1996 أي منذ قرابة 27 عاما بإحدى مناطق الامتياز في حقل الشرارة جنوب غرب البلاد ووضعها على خط الإنتاج ليرتفع احتياطات الخام المؤكدة للشركة.

وقالت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أن الكوادر الوطنية بإدارة التخطيط والتطوير وإدارة الحفر وصيانة الآبار نجحت في استعادة البئر B-18 بالامتياز 115 بحقل الشرارة الذي كان يعاني من تضرر كامل للطبقات مما أدى إلى توقفه عن الإنتاج منذ عام 1996.

وأكدت الشركة أن العملية جرت بدعم مباشر من إدارة حقل الشرارة وقسم المضخات الغاطسة، وبتنفيذ ائتلاف شركة ابتكو وبيتكس وتوفير الدعم الكامل من الحفارة NWD-24 ونجحت في استعادة البئر ووضعها على الإنتاج.

وأوضحت أن هذه العملية جاءت بعد إجراء دراسة كاملة تتمثل في معرفة السبب وراء تضرر هذه الطبقات واختيار الحمض والمذيبات المناسبة التي تتماشى مع الطبقات دون إحداث أي أضرار جانبية.