حبس مسؤول أسبق ببعثة ليبيا لدى إيطاليا لتصرفه في أموال دون مبرر قانوني

العنوان-طرابلس

أمرت النيابة العامة بحبس رقيب سابق على إدارة المال العام في الملحقية الصحية ببعثة ليبيا لدى إيطاليا؛ وذلك بتهم تتعلق بالتصرف في مليون و921 ألفا و50 يورو دون مبرر قانوني.

وفي بيان له، قال مكتب النائب العام إنه جرى رصد عدة تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إلى المسؤول السابق اتخاذها.

وأثبتت التحقيقات تعمده التصرف في المبلغ المذكور بإدخاله ضمن عمليات تحويل إلى حسابات إحدى الشركات العاملة في البرتغال دون وجود مبرر قانوني.

ووجهت إلى الرقيب السابق اتهامات تتعلق بتحلله من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمده سحب مبلغ 621 ألفا و150 يورو دون وجود أية وثائق دالة على عدالة التصرف.

وأوضح بيان النائب العام أن ذلك تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ رأى معه المحقق الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية.