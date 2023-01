ليبيا – رأى الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح أن اجتماع القاهرة الذي عقد بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري فشل في الخروج باتفاق وإطار زمني فعلي وعملي لإنهاء الأزمة.

الجارح وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “ما حدث في القاهرة هو فقط مراوغة من المشري وعقيلة في محاولة منهم لعرقلة أي مسارات أو مبادرات بديلة قد تحجم دورهم أو تستثنيهم بالكامل”.

Shares

The post الجارح: ما حدث في القاهرة مراوغة من المشري وصالح لعرقلة أي مسارات تحجم دورهم أو تستثنيهم بالكامل first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية