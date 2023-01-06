“عون” يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي آفاق تطوير صناعة النفط والغاز في ليبيا

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية، محمد عون، والوفد المرافق له، اجتماع بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جفيري بيات.

وقالت وزارة النفط في بيان اليوم الجمعة، إن عون، قدم خلال اللقاء نبذة عن تاريخ قطاع النفط والغاز وآفاق تطوير صناعة النفط والغاز في ليبيا و رؤية الوزارة في هذا الصدد.

وأكد وزير النفط على مبدأ الشفافية في كل الإجراءات وأن الدولة الليبية تحاول استغلال الوقت المتبقي للنفط كمصدر للطاقة وهو ليس بالوقت الطويل نظراً لدخول المصادر الأخرى للطاقة، وذلك من خلال تطوير الحقول الحالية واستكشاف ما تبقى من المناطق التي لم تستكشف بعد، خصوصاً وإن خبرة وقدرة التقنية الأمريكية يمكنها المساهمة والإسراع في تنفيذ رؤية الوزارة.

من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي، على مبدأ الشفافية واتباع النهج العلمي والإداري حسب رؤية وزارة النفط والغاز، مشيراً إلى أهمية قطاع النفط والغاز الليبي ودوره في تلبية متطلبات السوق الدولية وبالذات السوق الأوروبي في ظل التغيرات الجيوسياسية.

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ولفت إلى أهمية التواصل مع وزارة النفط والغاز حيث تم الاتفاق على مبدأ التواصل بينه وبين وزير النفط والغاز، مؤكداً على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لاستقرار ليبيا واستغلال دخل النفط والغاز لتحقيق التنمية.