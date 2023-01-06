بني وليد تحت سيطرة المرتزقة السوريين والاتراك والمصاريت

الوطن|رصد

شهدت مدينة بني وليد تدريبات كبيرة وانتشار موسع لملثمين يتبعون ما يسمى ” اللواء 444 ” الذي ينضوي تحته مئات المرتزقة السوريين والقوات التركية ومليشيات من مصراتة.

وتفقدت رئاسة الأركان في المنطقة الغربية معسكرا يتبع للميليشا 444 بمدينة بني وليد التي باتت تنغل بالمرتزقة السوريين والأتراك خاصة بعد الاتفاقيات التي وقعها رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة مع وزارة الدفاع التركية.

وتشهد المدينة في الأونة الأخيرة تدريبات كبيرة وانتشار موسع للملثمين الذين يتبعون لما يسمى ” بالواء 444 ” ممن ينضوي تحته مئات المرتزقة السوريين والقوات التركية ومليشيات مسلحة من مدينة مصراتة.

وكان قد اتهم مراقبون ومحللون رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة بصرف مبلغ تجاوز الخمسة مليارات دينار على الميليشيات المسلحة التي تتبع له خلال العام المنصرم تحت ما ينضوي بوزارة الدفاع في الحكومة المنتهية.

يذكر بأن عدد المرتزقة السوريين والأتراك بات في زيادة مستمرة خاصة بعد التقارب الكبير بين المنتهي وأردوغان للحفاظ على كرسيه والبقاء في السلطة في حالة وصفها الشارع الليبي كحالة مشابهة كمن يصطاد في الماء المعكر.