مستشار وليد اللافي: الحياة تغيرت ويجب الا نتشبث بقوانين الشريعة التي وجدت قبل 1500 سنة

استغرب مستشار وليد اللافي ومدير قناة سلام صفوان بوسهمين من تشبث البعض بقوانين الشريعة الإسلامية قائلا ان “الزمان تغير ويجب الا نتشبث بقوانين وجدت قبل 1500 سنة!”.

وطعن بوسهمين في قوانين المملكة الليبية وقال “بأنها نجحت لأنها لم تكتب من الليبيين بل أنها مبنية على قوانين وأنظمة إيطالية”، على حد تعبيره.

وأضاف مستشار وليد اللافي أنه “لا يمكن أن ان تنجح قوانين وجدت قبل 1500 سنة” مضيفا بأن “متغيرات الحياة تتطور والشريعة ثابتة”.

يذكر بأن تصريح مستشار وليد اللافي يأتي في وقت تتلقى دار الإفتاء المنحلة دعما إعلاميا من وليد اللافي ولم تتحرك الدار ضد ملتقى صناع المحتوى مما اثار جدلا واسعا مؤخرا أجبر مراقبين باتهام دار الإفتاء بالتورط في دعم التيار الذي يمثله اللافي وبوسهمين.